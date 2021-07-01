Беллью высказался о решении отца Ломаченко помочь Усику в подготовке к бою с Джошуа

Британский боксёр Тони Беллью поделился мнением о решении отца и тренера бывшего чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях Василия Ломаченко помочь экс-чемпиону мира в первом тяжёлом весе Александру Усику в преддверии поединка с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа.
«Это будет тяжёлый бой, у меня нет никаких сомнений. Всё стало ещё сложнее после того, как Усик вновь объединился с отцом Ломаченко. Вместе они разработают план, целью которого будет свести на нет все сильные стороны Джошуа. Они попытаются отобрать у него всё. Именно это получается у Усика лучше других. Прежде всего он лишает соперников их сильных качеств, а затем начинает пользоваться своими. После этого поражение почти неминуемо. Вот поэтому я и думаю, что это будет крайне непростой поединок, да ещё и очень опасный», — приводит слова Беллью BoxingScene со ссылкой на Talk Sport.
- 1 июля 2021
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