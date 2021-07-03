Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями в годовщину смерти отца

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», приуроченный к годовщине смерти отца, Абдулманапа, скончавшегося 3 июля 2020 года.



«Сегодня уже год, как Отца нет с нами. Это событие увеличило моё убеждение в том, что в этом мире нам ничего не принадлежит: ни наши дети, ни наши родители, ни наше имущество. Всё, что мы имеем — всё временно. Всё принадлежит одному Аллаху, и к нему будет наше возвращение. Привязывайте свои сердца к Аллаху, оставайтесь больше наедине с ним, ведь придёт время, и всех нас положат в могилу, где мы будем одни, где не будет наших друзей, родственников, имущества и наших связей, только наши дела и отчёт», — написал Хабиб.

Видео можно посмотреть на станице Хабиба в «Инстаграме».