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«Год, как не стало Великого человека». В Eagle FC почтили память отца Хабиба Нурмагомедова

«Год, как не стало Великого человека». В Eagle FC почтили память отца Хабиба Нурмагомедова
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На странице лиги Eagle Fighting Championship в «Инстаграме» опубликовали пост в память об отце бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапе, скончавшегося ровно год назад.

«Год, как не стало Великого человека. Год, как мы остались без главного наставника. Мы всегда будем помнить Абдулманапа Магомедовича и следовать его советам», — говорится в сообщении.

Фото можно посмотреть на странице лиги Eagle Fighting Championship в «Инстаграме».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов 25 апреля 2020-го был госпитализирован с пневмонией в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. 3 июля о смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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