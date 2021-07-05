Орловский назвал российских бойцов-тяжеловесов, которые сильнее Волкова

Белорусский боец ММА Андрей Орловский поставил под сомнение, что Александр Волков является сильнейшим российским тяжеловесом. По словам Орловского, Волкова превосходят Алексей Олейник и Виталий Минаков.

«Нет, конечно, он не сильнейший тяжеловес из России. Меня удивляет Лёха Олейник. Да, Волков бы его не перебил, но на земле придушил бы Олейник. Виталик — каменный, я не знаю, наверное, он сильнее. Если бы он тренировался, если бы у него не было травм, каких-то проблем, если бы он был здоров, то да», — сказал Орловский на YouTube-канале Александра Лютикова.

Ранее Орловский бросил вызов Волкову. Последним соперником российского бойца был француз Сириль Ган. Тот поединок завершился победой Гана единогласным решением судей. Теперь французский боец сможет оспорить титул временного чемпиона UFC с Дерриком Льюисом.