Боец из команды Хабиба подписал контракт с Bellator

Российский боец ММА Гаджи Рабаданов, выступающий в промоушене Eagle Fighting Championship, владельцем которого является бывший чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, подписал контракт с Bellator. Об этом сообщает MMA Fighting.



Соглашение заключено на несколько лет и подразумевает участие в нескольких боях.



В 2019 году в рамках полулёгкого веса Рабаданов дебютировал в лиге PFL, единогласным судейским решением одержав победу над представителем США Стивеном Сайлером. Гаджи не терпит поражения в восьми из девяти последних боёв, включая несколько поединков в AMC Fight Nights.

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