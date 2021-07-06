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Боец из команды Хабиба подписал контракт с Bellator

Боец из команды Хабиба подписал контракт с Bellator
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Российский боец ММА Гаджи Рабаданов, выступающий в промоушене Eagle Fighting Championship, владельцем которого является бывший чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, подписал контракт с Bellator. Об этом сообщает MMA Fighting.

Соглашение заключено на несколько лет и подразумевает участие в нескольких боях.

В 2019 году в рамках полулёгкого веса Рабаданов дебютировал в лиге PFL, единогласным судейским решением одержав победу над представителем США Стивеном Сайлером. Гаджи не терпит поражения в восьми из девяти последних боёв, включая несколько поединков в AMC Fight Nights.

Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье.

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