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Стали известны гарантированные гонорары Макгрегора и Порье на UFC 264

Стали известны гарантированные гонорары Макгрегора и Порье на UFC 264
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Стало известно, сколько заработают бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье за третий поединок, который состоится в ближайшие выходные. Гарантированный гонорар Макгрегора составит $ 3 млн, а Порье — $ 1 млн, сообщает Sporting Free.

Также сообщается, что Макгрегор получит 60% от продаж платных трансляций, а Порье — 40%. Ожидается, что общий заработок Конора с учётом спонсорских выплат составит примерно $ 10 млн, а Порье — примерно $ 3 млн.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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