Лучший боец Bellator дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Действующий чемпион Bellator в двух весовых категориях Патрисиу Питбуль Фрейре, занимающий первое место в сводном рейтинге бойцов лиги вне зависимости от весовой категории, рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье.
«Макгрегор хорош в реваншах. Он вёл во втором бою (пока его не нокаутировали. — Прим. «Чемпионата»).
Он может говорить всякую ерунду, но он гораздо техничнее Порье. Думаю, в этот раз он подойдёт к бою с лучшей готовностью и победит", — приводит слова Фрейре Sherdog.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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