Кормье выразил сомнение, что Конор сможет противостоять лоу-кикам Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о предстоящем третьем поединке с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Дастина Порье. Бой состоится в ночь с 10 на 11 июля мск.
«Трилогия – та ещё нервотрепка. Есть чувство страха, непонимания. Но штука в том, что никаких секретов уже просто нет. После первого и второго боёв изменятся лишь небольшие детали.
Мне кажется, Конору нужно было больше времени, что исправить главную проблему предыдущего поединка. Я говорю о лоу-киках. Хотя у него отличная команда, которая должна его подготовить.
Но Конор редко сражается с левшами, а поскольку Дастин — левша, то спокойно пробивает эти внешние лоу-кики. Они были бы внутренними, если бы их бил правша. Поэтому я думаю, что шесть месяцев — слишком небольшой срок, чтобы научиться справляться с подобными ударами», — сказал Кормье в интервью на канале MMA Junkie в YouTube.
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