Хабиб Нурмагомедов рассказал, что недавно отклонил предложение о бое с Сен-Пьером

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что недавно получил предложение о бое с другим экс-чемпионом организации – Жорж Сен-Пьером.
«Он прислал мне сообщение и сказал: «Привет, Жорж Сен-Пьер хочет организовать бой с тобой». Я ответил: «Что я могу сделать?» Я не знаю. Я закончил, понимаете? Я думаю, что Жорж тоже завершил. Пусть этот парень станет легендой. Ему 40 лет, и я не понимаю, почему он должен драться. Думаю, у него тоже есть деньги. Я выдохся. Я действительно закончил.
Мне всего 32 года. Люди будут говорить о таких вариантах, может быть, следующих семи или восьми лет. Потому что в ММА много топовых парней, которым 37, 38, 39 лет. Они всё ещё на вершине. Думаю, люди будут говорить об этом до тех пор, пока не наступит тот день», — цитирует Нурмагомедова MMAJunkie.
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