Головкину предложили осенью провести бой с Альваресом
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Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO представитель Казахстана Геннадий Головкин может провести третий бой с обладателем поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Саулем Канело Альваресом, сообщает журналист The Athletic Лэнс Пагмир.
По данным источника, стриминговый сервис DAZN связался с казахстанцем и спросил его, готов ли он провести поединок с мексиканцем осенью. Головкин сообщил, что готов и хочет провести этот поединок.
Напомним, соперники уже встречались дважды. Первый бой завершился ничьей, а во втором поединке победу отпраздновал Альварес.
После этого неоднократно возникали слухи о третьем поединке соперников, но пока он так и не состоялся.
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