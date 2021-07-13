Головкину предложили осенью провести бой с Альваресом

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO представитель Казахстана Геннадий Головкин может провести третий бой с обладателем поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Саулем Канело Альваресом, сообщает журналист The Athletic Лэнс Пагмир.

По данным источника, стриминговый сервис DAZN связался с казахстанцем и спросил его, готов ли он провести поединок с мексиканцем осенью. Головкин сообщил, что готов и хочет провести этот поединок.

Напомним, соперники уже встречались дважды. Первый бой завершился ничьей, а во втором поединке победу отпраздновал Альварес.

После этого неоднократно возникали слухи о третьем поединке соперников, но пока он так и не состоялся.