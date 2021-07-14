Дос Аньос: я бы размазал Макгрегора

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль Дос Аньос высказался об ирландском бойце Коноре Макгрегоре. Ранее Дос Аньос пообещал, что однажды поквитается с Макгрегором. Бразилец был резервным бойцом главного поединка турнира UFC 264, в котором Конор встретился с Дастином Порье.

«В поединке со мной Макгрегор выглядел бы ещё хуже. У меня более мощный граунд энд паунд, чем у Порье. Поэтому бой был бы другим. Конор выглядел очень плохо, он казался совсем маленьким. Я встретил его на взвешивании, мы пересеклись там, он казался мелким. Он выглядел, как маленький мальчик, я бы его размазал», — цитирует дос Аньоса BJPenn.

Поединок Макгрегора и Порье был остановлен после первого раунда. Конор сломал ногу и проиграл техническим нокаутом.