Дос Аньос: Конор, ты змея, которая крадётся незаметно. Рано или поздно мы всё решим

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос высказался о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях ирландце Коноре Макгрегоре. Дос Аньос является резервным бойцом главного боя турнира UFC 264, в ходе которого встретятся Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Ранее Конор заявил, что готов подраться с Рафаэлем и Порье в октагоне одновременно.
«Конор, ты змея, которая крадётся незаметно. Рано или поздно мы закончим наше дело. Я не похож на тех парней, с которыми ты заигрываешь», — написал дос Аньос на своей странице в «Твиттере».
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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