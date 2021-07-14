Джейк Пол: бой с Вудли не продлится больше трёх раундов
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YouTube-блогер Джейк Пол поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли. Бой будет проходить по правилам бокса 29 августа в Огайо.
Пол одержал три победы подряд. В том числе он нокаутировал экс-бойца UFC Бена Аскрена.
«Вудли на пенсию отправит YouTube-боксёр, звезда Диснея, твоей карьере конец. Я выбью тебе все мозги, устрою тебе сотрясение.
Все любители ММА рассчитывают, что ты меня нокаутируешь, но на деле ты станешь посмешищем.
Это самый сложный бой в моей карьере. И я хочу именно этого, хочу драться с более сильными соперниками, бросать себе вызов. Он боксировал, когда я ещё был на канале Диснея. Этот бой не продлится больше трёх раундов», — цитирует YouTube-блогера Mirror.
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