Абдель-Азиз: О'Мэлли должен проверить себя в бою с Фрэнки Эдгаром

Али Абдель-Азиз, менеджер бойца UFC Фрэнки Эдгара, сообщил, что его подопечный хочет провести поединок с Шоном О'Мэлли.



«После своего последнего боя О'Мэлли позвал всех, кроме Эдгара и я ему дал на это наводку в одной из соцсетей. Мне нравится Шон, нравится, что он привлекает к себе много внимания. Он хороший парень и отличный боец. Если он действительно хочет попасть в пятёрку лучших, то он должен проверить себя в бою с Фрэнки Эдгаром. Эдгар будет драться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Фрэнки все знают, все любят, потому что он легенда. Победа над ним даст много возможностей Шону», — приводит слова Абдель-Азиза MMAJunkie.



Напомним, Шон О'Мэлли на турнире UFC 264 победил Криса Моутинью техническим нокаутом в третьем раунде.