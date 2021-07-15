Абдель-Азиз: О'Мэлли должен проверить себя в бою с Фрэнки Эдгаром
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Али Абдель-Азиз, менеджер бойца UFC Фрэнки Эдгара, сообщил, что его подопечный хочет провести поединок с Шоном О'Мэлли.
«После своего последнего боя О'Мэлли позвал всех, кроме Эдгара и я ему дал на это наводку в одной из соцсетей. Мне нравится Шон, нравится, что он привлекает к себе много внимания. Он хороший парень и отличный боец. Если он действительно хочет попасть в пятёрку лучших, то он должен проверить себя в бою с Фрэнки Эдгаром. Эдгар будет драться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Фрэнки все знают, все любят, потому что он легенда. Победа над ним даст много возможностей Шону», — приводит слова Абдель-Азиза MMAJunkie.
Напомним, Шон О'Мэлли на турнире UFC 264 победил Криса Моутинью техническим нокаутом в третьем раунде.
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