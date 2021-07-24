Колби оценил шансы Диллашоу добиться успеха в бою с Сэндхагеном

Боец ММА Колби Ковингтон поделился мнением о шансах бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу добиться успеха в бою с Кори Сэндхагеном на турнире UFC on ESPN 27. Поединок состоится в ночь с 24 на 25 июля в Лас-Вегасе (США).



«Когда ты возвращаешься после такого простоя, то чувствуешь себя неважно. Без разницы, против кого он выйдет, я просто вижу, что он уже не тот, каким был прежде.



Когда принимаешь запрещённые препараты, получаешь определённое преимущество. Но когда этой возможности лишают, многое меняется. Вероятно, он может начать сомневаться в себе. Возможно, именно поэтому он отложил первоначальную дату. Не думаю, чтобы после всей этой истории с запрещёнными препаратами, он смог бы успешно вернуться», — сказал Колби в интервью журналисту Джеймсу Линчу в YouTube.



Поединок Диллашоу и Сэндхагена должен был состояться 9 мая на турнире UFC Вегас 26, однако бой был перенесён из-за полученного Диллашоу повреждения.



Диллашоу проведёт первый бой с момента потери пояса UFC, которого его лишили за употребление запрещённых препаратов. Напомним, тест бойца на наличие в организме эритропоэтина дал положительный результат.



На счету 35-летнего Диллашоу 20 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. У 28-летнего Сэндхагена 14 побед и два поражения.

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