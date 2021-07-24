Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Колби оценил шансы Диллашоу добиться успеха в бою с Сэндхагеном

Колби оценил шансы Диллашоу добиться успеха в бою с Сэндхагеном
Аудио-версия:
Комментарии

Боец ММА Колби Ковингтон поделился мнением о шансах бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу добиться успеха в бою с Кори Сэндхагеном на турнире UFC on ESPN 27. Поединок состоится в ночь с 24 на 25 июля в Лас-Вегасе (США).

«Когда ты возвращаешься после такого простоя, то чувствуешь себя неважно. Без разницы, против кого он выйдет, я просто вижу, что он уже не тот, каким был прежде.

Когда принимаешь запрещённые препараты, получаешь определённое преимущество. Но когда этой возможности лишают, многое меняется. Вероятно, он может начать сомневаться в себе. Возможно, именно поэтому он отложил первоначальную дату. Не думаю, чтобы после всей этой истории с запрещёнными препаратами, он смог бы успешно вернуться», — сказал Колби в интервью журналисту Джеймсу Линчу в YouTube.

Поединок Диллашоу и Сэндхагена должен был состояться 9 мая на турнире UFC Вегас 26, однако бой был перенесён из-за полученного Диллашоу повреждения.

Диллашоу проведёт первый бой с момента потери пояса UFC, которого его лишили за употребление запрещённых препаратов. Напомним, тест бойца на наличие в организме эритропоэтина дал положительный результат.

На счету 35-летнего Диллашоу 20 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. У 28-летнего Сэндхагена 14 побед и два поражения.

Новость по теме
Диллашоу и Сэндхаген показали одинаковый вес
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021