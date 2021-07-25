Остович — после победы над Ванзант: прошлой ночью я хорошо повеселилась

Американка Рэйчел Остович поделилась впечатлениями от поединка с соотечественницей Пейдж Ванзант. Их поединок прошёл в ночь на 24 июля (мск) в Тампе (США) на турнире на голых кулаках Bare Knuckle FC 19. Победу в противостоянии, продлившемся все пять раундов, праздновала Остович, для которой это был дебют в BKFC.
«Голые кулаки, детка. Прошлой ночью я хорошо повеселилась. Спасибо всем за проявленную заботу и поддержку! Надеюсь, вам понравилось», — написала Остович на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Остович в "Инстаграме".
Остович сумела взять реванш за поражение на UFC Fight Night 143. Тогда Ванзант во втором раунде победила сабмишеном. Для Ванзант это уже второе подряд поражение в BKFC.
Пейдж выступала в ММА с 2012 по 2020 год. Кроме того, с 2014 по 2020 год она дралась в UFC. После ухода из UFC Пейдж подписала контракт с организацией Bare Knuckle FC. В дебютном поединке Ванзант уступила Бритен Харт, теперь она постарается закрыть поражение в поединке с Остович.
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