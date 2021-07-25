Сэндхаген прокомментировал поражение в бою с Диллашоу

Боец UFC Кори Сэндхаген прокомментировал поражение, которое он потерпел в поединке с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Ти Джеем Диллашоу на турнире UFC on ESPN 27.

«Хорошая работа Ти Джей. Мои ошибки определили исход боя. Я всё ещё настроен стать чемпионом в следующем году. Сердце слабее не стало. Путешествие продолжается», — написал Сэндхаген на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Диллашоу в «Инстаграме».

Диллашоу победил Сэндхагена раздельным решением судей. Первоначально их поединок должен был состояться 9 мая на турнире UFC Вегас 26, однако бой был перенесён из-за полученного Диллашоу повреждения. Для бывшего чемпиона организации в наилегчайшем весе этот бой стал первым после дисквалификации за применение запрещённых препаратов.