Сехудо: я был ещё великодушен, когда в прошлый раз нокаутировал Диллашоу за 32 секунды

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отреагировал на победу экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу, которую он одержал в бою с Кори Сэндхагеном на турнире UFC on ESPN 27. Поединок состоялся в ночь с 24 на 25 июля в Лас-Вегасе (США).



«Лёгкие деньги для меня. Я был ещё великодушен, когда нокаутировал его за 32 секунды. В следующий раз я не буду таким щедрым», – написал Сехудо в своём «твиттере».

В январе 2019 года Сехудо нокаутировал Диллашоу за 32 секунды. Бой проходил в наилегчайшем весе.



Диллашоу победил Сэндхагена раздельным решением судей. Первоначально их поединок должен был состояться 9 мая на турнире UFC Вегас 26, однако бой был перенесён из-за полученного Диллашоу повреждения. Для бывшего чемпиона организации в наилегчайшем весе этот бой стал первым после дисквалификации за применение запрещённых препаратов.