Диллашоу перенесёт операцию на ноге после боя с Сэндхагеном

Боец UFC Ти Джей Диллашоу перенесёт операцию после поединка с Кори Сэндхагеном. Поединок соперников возглавил кард турнира UFC Vegas 32. Диллашоу одержал победу раздельным решением судей.

Ещё в первом раунде Ти Джей получил травму колена.

«Нет места лучше дома, именно здесь я получаю удовольствие от жизни. Сходил сегодня на МРТ, выяснилось, что у меня смещение коленной чашечки и травма колена. Получил её в конце первого раунда после неудачного падения.

Хорошая новость в том, что всё это можно поправить, будет быстрое восстановление. В ближайшие дни перенесу операцию. Мне нравится драться в октагоне, хоть в поединке и пришлось приложить массу усилий. Спасибо за вашу поддержку», — написал Диллашоу в своём «твиттере».

Ожидается, что теперь Диллашоу проведёт поединок с победителем боя россиянина Петра Яна и американца Алджэмейна Стерлинга, который может состояться 30 октября 2021 года.