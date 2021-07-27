Марокканский боксёр пытался укусить новозеландца в поединке олимпийского турнира

На турнире по боксу на Олимпийских играх в Токио произошёл любопытный инцидент. В поединке 1/8 финала турнира марокканец Юнес Баала попытался укусить своего соперника Дэвида Ньику из Новой Зеландии. Африканец пытался укусить оппонента за ухо, но тот увернулся.

На видеоповторе отчётливо видно, как Баала пытался ухватить зубами ухо новозеландца.

Грязный приём не помог Юнесу, он потерпел поражение. Поединок закончился победой новозеландца со счётом 5:0. Он вышел в четвертьфинал, а марокканец завершил выступление на турнире.

В июле 1997 года легендарный тяжеловес Майк Тайсон проводил бой-реванш с соотечественником Эвандером Холифилдом. В концовке боя Тайсон откусил противнику часть уха. Позднее Холифилд стал выпускать собственный соус барбекю и в рекламе обыграл момент с укусом Тайсона.