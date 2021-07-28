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Диллашоу вплотную приблизился к Яну в рейтинге UFC

Диллашоу вплотную приблизился к Яну в рейтинге UFC
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу вернулся в рейтинг лиги благодаря победе над Кори Сэндхагеном. Поединок соперников возглавил кард турнира UFC Vegas 32. Диллашоу одержал победу раздельным решением судей.

За счёт этого результата Диллашоу занял в рейтинге легчайшего веса UFC второе место, сместив с него как раз Сэндхагена. Возглавляет рейтинг россиянин Пётр Ян.

Первоначально поединок Диллашоу и Сэндхагена должен был состояться 9 мая на турнире UFC Вегас 26, однако был перенесён из-за полученного Диллашоу повреждения. Для бывшего чемпиона организации в наилегчайшем весе этот бой стал первым после дисквалификации за применение запрещённых препаратов.

Ранее сообщалось, что Ти Джею предстоит перенести операцию после боя.

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