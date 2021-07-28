Диллашоу вплотную приблизился к Яну в рейтинге UFC
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу вернулся в рейтинг лиги благодаря победе над Кори Сэндхагеном. Поединок соперников возглавил кард турнира UFC Vegas 32. Диллашоу одержал победу раздельным решением судей.
За счёт этого результата Диллашоу занял в рейтинге легчайшего веса UFC второе место, сместив с него как раз Сэндхагена. Возглавляет рейтинг россиянин Пётр Ян.
Первоначально поединок Диллашоу и Сэндхагена должен был состояться 9 мая на турнире UFC Вегас 26, однако был перенесён из-за полученного Диллашоу повреждения. Для бывшего чемпиона организации в наилегчайшем весе этот бой стал первым после дисквалификации за применение запрещённых препаратов.
Ранее сообщалось, что Ти Джею предстоит перенести операцию после боя.
Новость по темеДиллашоу перенесёт операцию на ноге после боя с Сэндхагеном
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