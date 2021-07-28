Ковингтон сообщил, что подписал контракт на бой-реванш с Усманом
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Американский боец ММА Колби Ковингтон подтвердил, что проведёт бой-реванш с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом. По словам Колби, бой состоится в ноябре в Нью-Йорке (США).
«Это теперь официально. Я подписал контракт. Знаю, что Усман тоже его подписал. Ему заплатили достаточно денег, чтобы он вернулся и ему надрали зад. Похоже, что это произойдёт в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден» 6 ноября.
Конечно, до ноября с пандемией ещё многое может произойти. Но бой состоится в эту дату. Если не в Нью-Йорке, то, наверное, в Лас-Вегасе.
Усман знает, что ему повезло в первом бою. Теперь всё будет иначе. Я побеждал его три раунда, это был мой бой, он сам это знает глубоко в душе», — цитирует Ковингтона MMAWeekly.
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