Ковингтон сообщил, что подписал контракт на бой-реванш с Усманом

Американский боец ММА Колби Ковингтон подтвердил, что проведёт бой-реванш с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом. По словам Колби, бой состоится в ноябре в Нью-Йорке (США).

«Это теперь официально. Я подписал контракт. Знаю, что Усман тоже его подписал. Ему заплатили достаточно денег, чтобы он вернулся и ему надрали зад. Похоже, что это произойдёт в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден» 6 ноября.

Конечно, до ноября с пандемией ещё многое может произойти. Но бой состоится в эту дату. Если не в Нью-Йорке, то, наверное, в Лас-Вегасе.

Усман знает, что ему повезло в первом бою. Теперь всё будет иначе. Я побеждал его три раунда, это был мой бой, он сам это знает глубоко в душе», — цитирует Ковингтона MMAWeekly.