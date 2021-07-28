Российский боксёр Хатаев прокомментировал победу над чемпионом мира на ОИ-2020

Российский боксёр Имам Хатаев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира Олимпийских игр в Токио (Япония) в весовой категории до 81 кг. Хатаев в поединке 1/8 финала раздельным решением судей (4:1) победил чемпиона мира 2019 года казахстанца Бекзада Нурдаулетова.

«Мы неоднократно встречались с этим соперником. И сейчас мы с тренерским штабом внимательно разбирали оппонента, отрабатывали некоторые моменты. И если честно — у меня не всё получалось так, как этого хотелось: где-то я не попадал и проваливался. Но главное — победа в поединке, теперь мы идём дальше. Моя цель — золото Олимпийских игр! Да, я знал о жеребьёвке и о том, что дерусь с первым сеяным турнира. Но это ничего не меняло, я был настроен на победу. И сейчас я не обращаю внимания на факт, что победил первого сеяного. Я иду к своей цели», — приводит слова Хатаева пресс-служба Федерации бокса России.

30 июля Хатаев проведёт бой с Газимагомедом Джалидовым, представляющим Испанию.