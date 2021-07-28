Шлеменко: Бой с Моргенштерном? Мне про это даже говорить скучно

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о возможной организации боя с известным рэпером Моргенштерном.
«Послушайте, да очевидно же, что это просто воздух! Мне про это даже говорить скучно. Хотя со стороны СМИ примерно раз в неделю есть попытка снова поговорить со мной об этом. Звонят, просят… Вот сегодня приглашали на какое-то ток-шоу по этой ситуации.
Скажу так: если бы мне был нужен пиар, хайп, я бы за всё это уцепился и продолжал качать эту тему и всерьёз обсуждал бы какой-то бой. Но всё, что я хотел сказать на эту тему, я уже сказал», — приводит слова Шлеменко «Р-Спорт».
37-летний Александр Шлеменко — бывший чемпион Bellator в среднем весе. На его счету 60 побед и 13 поражений в 74 боях в MMA — один поединок признали несостоявшимся.
Ранее сообщалось, что Моргенштерн подписал контракт с MMA-промоушеном.
- 28 июля 2021
-
21:02
-
19:51
-
18:44
-
17:58
-
16:07
-
15:17
-
14:55
-
14:55
-
13:04
-
12:20
-
12:11
-
10:37
-
09:49
-
08:06
-
00:48
- 27 июля 2021
-
22:58
-
21:08
-
20:07
-
19:13
-
18:44
-
17:59
-
16:21
-
14:32
-
13:45
-
12:22
-
11:58
-
11:01
-
10:05
-
09:03
-
06:45
-
00:51
-
00:17
- 26 июля 2021
-
22:56
-
21:46
-
20:52