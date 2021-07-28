Шлеменко: Бой с Моргенштерном? Мне про это даже говорить скучно

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о возможной организации боя с известным рэпером Моргенштерном.



«Послушайте, да очевидно же, что это просто воздух! Мне про это даже говорить скучно. Хотя со стороны СМИ примерно раз в неделю есть попытка снова поговорить со мной об этом. Звонят, просят… Вот сегодня приглашали на какое-то ток-шоу по этой ситуации.



Скажу так: если бы мне был нужен пиар, хайп, я бы за всё это уцепился и продолжал качать эту тему и всерьёз обсуждал бы какой-то бой. Но всё, что я хотел сказать на эту тему, я уже сказал», — приводит слова Шлеменко «Р-Спорт».



37-летний Александр Шлеменко — бывший чемпион Bellator в среднем весе. На его счету 60 побед и 13 поражений в 74 боях в MMA — один поединок признали несостоявшимся.



Ранее сообщалось, что Моргенштерн подписал контракт с MMA-промоушеном.

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