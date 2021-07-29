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Кормье: дос Аньос верит, что одолеет Махачева

Кормье: дос Аньос верит, что одолеет Махачева
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о бое между россиянином Исламом Махачевым и бразильским бойцом ММА Рафаэлем дос Аньосом.

«В UFC стараются делать бои, которые имели бы смысл. И, как мне кажется, дос Аньос сейчас — отличный вариант для Махачева. Исламу нужно добиться победы в бою с именитым соперником. Тогда он сможет ворваться в титульную гонку. Именно так в своё время было с Хабибом: победа над дос Аньосом стала одной из его первых больших побед на пути к титулу.

Я поддерживаю Махачева, но также понимаю, что этот поединок станет непростой задачей для него. Дос Аньос — очень жёсткий боец, настоящий воин с чемпионским настроем и правильным отношением к делу. И он верит, что одолеет Ислама Махачева", — сказал Кормье в эфире на канале ESPN MMA в YouTube.

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