Титульный бой UFC между Нуньес и Пеньей отменён

Титульный бой с участием действующей чемпионки UFC в двух весовых категориях Аманды Нуньес и американки Джулианны Пеньи был отменён. Об этом сообщает ESPN US со ссылкой на руководителя юридического отдела UFC Хантера Кэмпбелла.



Тест Нуньес на коронавирус показал положительный результат. Бой должен был состояться 7 августа на турнире UFC 265. Новая дата поединка пока не называется.



33-летняя Аманда Нуньес выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последний поединок бразильская спортсменка провела в марте 2021 года, победив представительницу Австралии Меган Андерсон в первом раунде. Всего на счету Аманды 25 боёв в MMA, в которых она одержала 21 победу и потерпела четыре поражения.



В последний раз 31-летняя Пенья выходила в октагон в январе 2021 года, досрочно победив Сару Макманн.

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