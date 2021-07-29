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Титульный бой UFC между Нуньес и Пеньей отменён

Титульный бой UFC между Нуньес и Пеньей отменён
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Титульный бой с участием действующей чемпионки UFC в двух весовых категориях Аманды Нуньес и американки Джулианны Пеньи был отменён. Об этом сообщает ESPN US со ссылкой на руководителя юридического отдела UFC Хантера Кэмпбелла.

Тест Нуньес на коронавирус показал положительный результат. Бой должен был состояться 7 августа на турнире UFC 265. Новая дата поединка пока не называется.

33-летняя Аманда Нуньес выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последний поединок бразильская спортсменка провела в марте 2021 года, победив представительницу Австралии Меган Андерсон в первом раунде. Всего на счету Аманды 25 боёв в MMA, в которых она одержала 21 победу и потерпела четыре поражения.

В последний раз 31-летняя Пенья выходила в октагон в январе 2021 года, досрочно победив Сару Макманн.

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