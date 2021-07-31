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Александр Емельяненко опубликовал фото на фоне гор и процитировал Кличко

Александр Емельяненко опубликовал фото на фоне гор и процитировал Кличко
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Боец ММА Александр Емельяненко опубликовал новый пост в «Инстаграме», в котором использовал цитату бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталия Кличко.

«Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать! А я могу! И вам того же желаю», — написал Емельяненко в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради того поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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