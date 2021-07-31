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Сехудо назвал Хабиба «королем pound-for-pound»

Сехудо назвал Хабиба «королем pound-for-pound»
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова «королем pound-for-pound». Соответствующее видео было размещено на странице Сехудо в «Инстаграме».

Генри вместе с Хабибом и бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном находились в студии для запись подкаста.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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