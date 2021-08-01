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Джейк Пол: Макки убил бы Макгрегора образца 2015-го

Джейк Пол: Макки убил бы Макгрегора образца 2015-го
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Боксёр и видеоблогер Джейк Пол отреагировал на победу своего соотечественника Эй Джея Макки в титульном поединке с бразильским бойцом Патрисио Фрейре. Макки и Фрейре встречались на турнире Bellator 263.

«Эй Джей Макки убил бы Макгрегора образца 2015-го», — написал Пол на своей официальной странице в «Твиттере».

Макки одержал победу удушающим приёмом в первом раунде.

В предварительном карде россиянин Хасан Магомедшарипов техническим нокаутом победил Джонатана Кироза. Ещё один представитель России Гаджи Рабаданов нокаутировал представителя США Дэниэла Кэри. Ислам Мамедов, в свою очередь, в основном карде раздельным решением победил американца Брента Примуса, а Усман Нурмагомедов нокаутировал Мэнни Муро.

Фрейре пришлось приводить в чувство. Макки «задушил» величайшего бойца лиги за 2 минуты Фрейре пришлось приводить в чувство. Макки «задушил» величайшего бойца лиги за 2 минуты
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