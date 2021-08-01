Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу бойцов своей команды на Bellator 263

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил российских бойцов Хасана Магомедшарипова, Гаджи Рабаданова, Ислам Мамедова и Усмана Нурмагомедова с победами в их поединках на турнире Bellator 263. Спортивное мероприятие состоялось в ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).



«Просто это был наш вечер, ребята сделали свою работу, как они и умеют. Поздравляю, братья», — написал Хабиб в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Хабиба в «Инстаграме».

Магомедшарипов в предварительном карде техническим нокаутом победил Джонатана Кироза. Рабаданов нокаутировал представителя США Дэниэла Кэри.



Мамедов в основном карде раздельным решением победил американца Брента Примуса, а Усман Нурмагомедов нокаутировал Мэнни Муро.