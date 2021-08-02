Хабиб Нурмагомедов: говорить могут все, но действовать — лишь немногие

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Экс-боец ММА выложил фото из тренировочного зала.
«Дела прежде слов. Никогда не пытайся что-то доказывать или объяснять словами, если у тебя есть посыл, то действуй. Говорить могут все, но действовать — лишь немногие», — написал Хабиб в подписи к фото.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.
Хабиб за карьеру провёл 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.
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