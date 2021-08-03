Муслим Гаджимагомедов вышел в финал ОИ-2020 по боксу в весовой категории до 91 кг

В Токио (Япония) на арене «Кокугикан» состоялся боксёрский поединок полуфинала Олимпийских игр — 2020 в весовой категории до 91 кг, в котором представитель России Муслим Гаджимагомедов встречался с новозеландцем Дэвидом Никой. Бой завершился победой представителя России со счётом 4:1.

Таким образом, Гаджимагомедов гарантировал в копилку медального зачёта сборной России как минимум серебряную медаль. Бой за золото состоится в пятницу, 6 августа. Начало в 9:05 мск. Его соперник станет известен позднее.

Ранее в 1/8 финала Олимпийских игр — 2020 в весовой категории до 63 кг представитель России Габил Мамедов встречался с американцем Кейшоном Дэвисом. Бой завершился победой представителя США раздельным решением судей.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.