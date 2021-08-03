Цзю: по фактам у нас пока один Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады по боксу. Это что?!

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился мнением о выступлении российских боксёров на Олимпийских играх в Токио.



«Выступление отвечает на все вопросы — один Гаджимагомедов вышел в финал пока что. Это что?! Я без эмоций говорю, чисто по фактам сужу. Я не критикую, повторюсь, только факты. Есть такая вещь — через 10-15 лет посмотрят статистику, и там будут финалы и медали. Все же помнят 1992 и 1988 годы на Олимпиаде, да даже чемпионат мира в 1989 году в Москве, у нас было семь победителей. Вот это факты, которые показывают, какая была сборная.



Что касается судейства в боксе на этой Олимпиаде, мой первый тренер говорил, что нужно выигрывать так, чтобы никто не сомневался. Вот и всё», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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