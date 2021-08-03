Волков: слушаю лекцию про теорию борьбы

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, на своей странице в «Инстаграме» разместил новое фото. В настоящий момент Александр готовится к новому бою.

«Слушаю лекцию про теорию борьбы. Ничего не понятно, но очень интересно!», – написал Волков.

В ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В рамках данного мероприятия в главном бою турнира сошлись Волков и 31-летний представитель Франции Сириль Ган. В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Ган — 50-45, 50-45, 49-46.

Ранее стало известно, что Волков подписал контракт на новый бой. Соперник российского тяжеловеса, а также дата и место проведения боя пока неизвестны.