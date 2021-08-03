Ковингтон хочет стать чемпионом сразу в двух весовых категориях

Боец UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон рассказал о планах на карьеру.

«Я подерусь в своей весовой категории с Камару Усманом. Я заполучу титул чемпиона мира в полусреднем весе, а затем наберу мышечную массу и поднимусь в средний вес, чтобы побить Исраэля Адесанью», – цитирует Ковингтона Low Kick MMA.

Бой Ковингтона против Усмана состоится шестого ноября в Нью-Йорке. Отметим, что Усман и Ковингтон уже провели один бой. Камару одержал досрочную победу, сломав челюсть сопернику. Ранее Абдель-Азиз выразил надежду, что Усман в повторном поединке нанесёт ещё более серьёзные травмы сопернику.

Свой последний бой Ковингтон провёл в сентябре 2020 года. Американский боец победил в нём Тайрона Вудли техническим нокаутом. На данный момент Колби провёл 18 боёв в UFC, 16 из которых выиграл, а в двух потерпел поражения.