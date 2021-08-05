Стал известен следующий соперник Александра Волкова

Российский боец UFC Александр Волков проведёт следующий бой против Марчина Тыбуры, об этом сообщает MMA Fighting. Бой пройдёт 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби. В данный момент Александр занимает пятую строчку в рейтинге тяжеловесов, польский боец расположился на три строчки ниже.
Напомним, что в ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В рамках данного мероприятия в главном бою турнира сошлись Волков и 31-летний представитель Франции Сириль Ган. В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Ган — 50-45, 50-45, 49-46.
Волков за свою карьеру провёл 42 боя, одержал 33 победы и потерпел 9 поражений. Тыбура за свою карьеру провёл 28 боёв, в которых победил 22 раза. В данный момент поляк идёт на серии из пяти побед.
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