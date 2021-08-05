Дмитрий Бивол может провести бой с Саулем Альваресом в сентябре 2021 года

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Сауль Альварес может встретиться 18 сентября 2021 года с Дмитрием Биволом.



Ранее стало известно, что Сауль Альварес остался без соперника после срыва боя с Калебом Плантом.



«В настоящий момент мы обсуждаем поединок против Дмитрия Бивола. Если мы сможем подписать контракт, то до выхода в ринг останутся считанные недели. Сейчас у нас не клеится с боем против Калеба Планта, но если Альварес выступит 18 сентября, то его соперником станет Бивол. Нам нужно двигаться дальше. Думаю, бой пройдёт в промежуточном весе. Бивол упоминал, что готов даже спуститься в 168-фунтов. Он хочет воспользоваться самой большой из возможностей», — приводит слвоа Эдди Хирна BoxingScene.

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