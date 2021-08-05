Хабиб Нурмагомедов: я никогда не вернусь в бои

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что никогда не вернётся в бои.
«Я никогда не вернусь в бои. Нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Сейчас мне просто нравится, когда мои ребята выигрывают свои поединки», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова TMZ.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.
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