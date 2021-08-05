Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов: я никогда не вернусь в бои

Хабиб Нурмагомедов: я никогда не вернусь в бои
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что никогда не вернётся в бои.

«Я никогда не вернусь в бои. Нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Сейчас мне просто нравится, когда мои ребята выигрывают свои поединки», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова TMZ.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.

Новость по теме
Хабиб Нурмагомедов: говорить могут все, но действовать — лишь немногие
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021