Тренер Магомедалиевой прокомментировал поражение спортсменки в полуфинале ОИ-2020

В Токио (Япония) на арене «Кокугикан» состоялись полуфинальные соревнования Олимпийских игр — 2020 по боксу у женщин в весовой категории до 75 кг. Россию на этой стадии в бою с китаянкой Ли Цянь представляла 33-летняя Зенфира Магомедалиева, в результате поединка наша соотечественница завоевала бронзовую медаль.

«Поражение закономерное. Вот видите, как получилось: у Зенфиры присутствовало волнение и, исходя из этого, что вышло, то и вышло. И с этим ничего не поделать», — цитирует тренера сборной России по боксу Ивана Шидловского телеграм-канал Олимпийского комитета России.

Напомним, бой завершился победой единогласным решением судей представительницы Китая. Ей удалось выиграть каждый из трёх раундов. Таким образом, Магомедалиева завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр.