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Украинский боксёр Хижняк прокомментировал поражение нокаутом в финале Олимпиады в Токио

Украинский боксёр Хижняк прокомментировал поражение нокаутом в финале Олимпиады в Токио
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Украинский боксёр Александр Хижняк прокомментировал своё поражение в финале Олимпийских игр в Токио. В решающем поединке за золото Александр проиграл нокаутом в третьем раунде представителю Бразилии Эберту Консейсану.

«Я сразу поднялся после удара. Не могу сказать, что не мог продолжать поединок. Наверное, через 4 или 5 секунд я уже восстановился, чувствовал себя хорошо.

Не знаю, почему рефери сразу остановил бой, потому что во многих поединках считают до девяти и после этого бой продолжается. Не знаю, почему судья сразу не дал продолжать.

Случилось так, как случилось, на всё воля бога. Спасибо ему и за это. Хотелось победить. Нашей целью было золото, но оно нам не покорилось. Наверное, нужно ещё раз пройти этот путь», — приводит слова Хижняка ua.tribuna.com со ссылкой на эфир канала «UA: Перший».

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