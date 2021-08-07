Брат Хабиба проведёт бой на турнире Bellator в Москве
Поделиться
Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, проведёт бой на турнире Bellator в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации Скотта Кокера.
Турнир состоится 23 октября. Его главным событием, напомним, станет поединок между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном.
На счету Умара Нурмагомедова 13 побед в 13 боях в MMA. В UFC боец дебютировал в январе 2021 года. Тогда он досрочно победил представителя Казахстана Сергея Морозова.
Ранее Хабиб поддержал представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова, уступившего в финале Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по вольной борьбе россиянину Заурбеку Сидакову.
Комментарии
- 7 августа 2021
-
15:42
-
14:54
-
14:19
-
13:19
-
13:02
-
11:44
-
10:39
-
10:22
-
09:15
-
01:00
-
00:18
- 6 августа 2021
-
23:09
-
22:05
-
21:05
-
20:35
-
19:29
-
18:03
-
16:01
-
14:57
-
14:01
-
12:54
-
11:46
-
10:59
-
09:30
-
08:47
-
08:33
-
02:31
-
00:53
- 5 августа 2021
-
23:51
-
22:03
-
20:56
-
19:55
-
18:47
-
17:57
-
16:23
Партнерский контент