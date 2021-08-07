Брат Хабиба проведёт бой на турнире Bellator в Москве

Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, проведёт бой на турнире Bellator в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации Скотта Кокера.



Турнир состоится 23 октября. Его главным событием, напомним, станет поединок между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном.



На счету Умара Нурмагомедова 13 побед в 13 боях в MMA. В UFC боец дебютировал в январе 2021 года. Тогда он досрочно победил представителя Казахстана Сергея Морозова.



Ранее Хабиб поддержал представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова, уступившего в финале Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по вольной борьбе россиянину Заурбеку Сидакову.

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