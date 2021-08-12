Кокляев: Фрик-шоу — это Хасбик и Абдурозик, Емельяненко и Тарасов — это поп-бокс

Российский стронгмен Михаил Кокляев, который в 2019 году проиграл в боксёрском поединке бойцу MMA Александру Емельяненко, поделился мнением о боксёрском поединке между Александром Емельяненко и Артёмом Тарасовым.



«Является ли бой Емельяненко с Тарасовым фрик-шоу? Давайте не будет этот поединок так называть, потому что «фрик-шоу» переводится как «шоу уродов». Но какие же мы уроды? Как корабль назовешь, так он и поплывёт. Это поп-бокс. То есть популярный бокс, или бокс популярных людей. Вот так будет правильно называть. Нужно к таким вещам поуважительнее относиться.



В поединке Емельяненко с Тарасовым есть драматургия. Организаторы пытаются её высосать из пальца. Хорошист, семейный человек, который за морально-нравственные вещи, он в этой команде один. А практически каждый, кто там есть, плохиш. Как сказал генеральный директор «Рен ТВ», бабушкам-дедушкам и взрослым мужчинам нужна драматургия. В ринге должны стоять хороший человек и не очень хороший. Когда на ринг выходят Емельяненко и Тарасов, то туда выходят два плохиша. Где тут драматургия? Единственное, что один побольше, а другой поменьше. Как показала практика телевизионных сборов, бой Емельяненко — Исмаилов не собрал столько людей, как бой Емельяненко — Кокляев. У нас были рейтинги, рекорды «Рен ТВ» по просмотрам.



Фрик-шоу — это Хасбик и Абдурозик. При всём к ним уважении. Емельяненко и Тарасов это два взрослых, довольно ещё молодых, крепких бойца. Это поп-бокс. Причём самый настоящий бокс из всех, какие есть. Это абсолютка.

Мы ушли от гладиаторских боёв к весовым категориям. Мы ушли от настоящих боёв к спорту. А спорт заканчивается там, где выходит один большой и один маленький. Вот здесь настоящий гладиаторский поединок. Всё остальное, при всём уважении к представителям единоборств, — спорт. Когда всех упорядочили по весовым категориям.



Понятно, что со стороны кажется, что они не в равных весовых категориях. Но я бы это ещё понял, если бы Тарасову связали руки за спиной и выпустили против Емельяненко. Или наоборот. Вот это был бы фрик-бой. А так выходят в ринг два человека, чтобы биться, кто кого побьёт. Настоящие гладиаторы. За это им поклон», — цитирует Кокляева Legalbet.