Хабиб оценил уровень Сехудо выше своего и объяснил почему

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов признался экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях американцу Генри Сехудо, что считает его уровень выше своего. Соответствующая запись была размещена на странице Сехудо в «Инстаграме».
«Если честно, я бы сказал, что твой уровень немного выше моего. И знаешь почему? Всё дело в золотой медали Олимпийских игр. Это совершенно другой уровень. Такой успех — мечта любого спортсмена», — сказал Хабиб.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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