Дос Аньос объяснил, что отличает Хабиба от Махачева

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос объяснил, чем отличается россиянин Хабиб Нурмагомедов от своего друга и спарринг-партнёра Ислама Махачева.



«Я думаю, что это совершенно разные бойцы. Ислам — талантливый парень, и многие в его лагере считают, что он будет чемпионом, но Хабиб совсем другой. Я говорю это, основываясь на мнении людей, которые тренировались с ними обоими, и прекрасно их знают.

Так вот я узнал, что Ислам более техничен, чем Хабиб, но с физикой у него не всё в порядке. Он спасает себя удержанием удобной позиции. У Хабиба, напротив, с физикой всё в порядке. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на них. Хабиб из тех, кто задаёт ритм боя. Он всё время идёт вперёд. Ислам более техничен, но раскрывается не слишком сильно», — приводит слова дос Аньоса ge.globo.com.