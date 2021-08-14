Дос Аньос объяснил, что отличает Хабиба от Махачева

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос объяснил, чем отличается россиянин Хабиб Нурмагомедов от своего друга и спарринг-партнёра Ислама Махачева.
«Я думаю, что это совершенно разные бойцы. Ислам — талантливый парень, и многие в его лагере считают, что он будет чемпионом, но Хабиб совсем другой. Я говорю это, основываясь на мнении людей, которые тренировались с ними обоими, и прекрасно их знают.
Так вот я узнал, что Ислам более техничен, чем Хабиб, но с физикой у него не всё в порядке. Он спасает себя удержанием удобной позиции. У Хабиба, напротив, с физикой всё в порядке. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на них. Хабиб из тех, кто задаёт ритм боя. Он всё время идёт вперёд. Ислам более техничен, но раскрывается не слишком сильно», — приводит слова дос Аньоса ge.globo.com.
- 14 августа 2021
-
00:43
-
00:21
-
00:13
- 13 августа 2021
-
23:33
-
23:15
-
22:05
-
20:38
-
19:37
-
18:30
-
17:44
-
16:53
-
15:51
-
14:40
-
12:51
-
11:50
-
10:57
-
09:43
- 12 августа 2021
-
23:30
-
23:17
-
22:36
-
21:46
-
20:48
-
19:43
-
18:28
-
16:53
-
15:41
-
14:55
-
13:50
-
12:53
-
11:33
-
10:48
-
09:58
-
07:58
-
00:41
- 11 августа 2021
-
23:38