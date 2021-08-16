Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

На ACA 127 будут допущены зрители в ограниченном количестве

На ACA 127 будут допущены зрители в ограниченном количестве
Комментарии

Турнир ACA 127, запланированный на 28 августа в краснодарском «Баскет Холл», пройдёт в присутствии зрителей. В связи с действующими в регионе ограничениями на мероприятие будут допущены всего 500 человек, включая участников турнира.

«Эта мера принята в соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края, продлившим режим повышенной готовности. В настоящий момент продажи билетов на ACA 127 закрыты в связи с тем, что исчерпана допустимая квота болельщиков.

Азамату Керефову предстоит защита титула в наилегчайшем весе против Расула Албасханова. Посмотрим, удержит ли чемпион, за плечами которого 14 побед и ни одного поражения, в очередной раз титул и хватит ли мастерства и дерзости у Албасханова, чтоб свергнуть Керефова», — сказал президент ACA Алексей Яценко.

Новость по теме
Чемпионский бой Керефов — Албасханов возглавит ACA 127
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021