На ACA 127 будут допущены зрители в ограниченном количестве

Турнир ACA 127, запланированный на 28 августа в краснодарском «Баскет Холл», пройдёт в присутствии зрителей. В связи с действующими в регионе ограничениями на мероприятие будут допущены всего 500 человек, включая участников турнира.
«Эта мера принята в соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края, продлившим режим повышенной готовности. В настоящий момент продажи билетов на ACA 127 закрыты в связи с тем, что исчерпана допустимая квота болельщиков.
Азамату Керефову предстоит защита титула в наилегчайшем весе против Расула Албасханова. Посмотрим, удержит ли чемпион, за плечами которого 14 побед и ни одного поражения, в очередной раз титул и хватит ли мастерства и дерзости у Албасханова, чтоб свергнуть Керефова», — сказал президент ACA Алексей Яценко.
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