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Хабиб Нурмагомедов — об Александре Волкове: он где-то рядом, но большие бои не выигрывает

Хабиб Нурмагомедов — об Александре Волкове: он где-то рядом, но большие бои не выигрывает
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении к соотечественнику Александру Волкову, выступающему в тяжёлой весовой категории.

«Волков один из лучших бойцов, но когда идут большие бои — проигрывает. Возраст тоже уже берёт своё. Он где-то рядом, но большие бои не выигрывает. Я же не говорю про конкуренцию, я про результат. Ему теперь нужно два года подниматься. Сирил Ган никуда не ушёл, Льюис и Блейдс тоже. Я не критикую, мой отец переживал за него и они отлично общались. Но что есть, то есть», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В рамках данного мероприятия в главном бою турнира сошлись Волков и 31-летний представитель Франции Сириль Ган. В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Ган — 50-45, 50-45, 49-46, для которого эта победа стала 10-й кряду за карьеру и шестой подряд на UFC.

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