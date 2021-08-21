Хабиб дал совет Фергюсону
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о возможности возвращения американца Тони Фергюсона в топ лёгкого дивизиона промоушена.
«Ему 38 лет. Как он может вернуться, скажите мне? В последних трёх боях все над ним доминировали. Причём в разных стилях – в ударке, грэпплинге. Дариуш, Оливейра, Гэтжи — они все доминировали над ним как в стойке, так и в партере.
Когда тебе 38 лет, я думаю, что надо тормозить. Вообще рядом должны быть люди, которые скажут это. Последние полтора года мы как раз говорим об этом Шамилю, который тоже не молодой. Мы его еле подвели к прощальному бою, а если б ничего не сказали, он бы и до 45 лет дрался», — сказал Хабиб на пресс-конференции.
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