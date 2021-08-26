Оскар Де Ла Хойя: Пакьяо, вероятно, войдёт в историю как величайший боец

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя заявил, что считает филиппинца Мэнни Пакьяо одним из величайших боксёров за всю историю.
Ранее 42-летний Пакьяо неожиданно проиграл в поединке с чемпионом WBA в полусреднем весе Йорденисом Угасом.
«Пакьяо прошёл 12 раундов с более молодым соперником. В этом и проблема с бойцами – мы вынуждены драться с молодыми оппонентами. Это случилось со мной и Мэнни Пакьяо, когда он надрал мне задницу. На тот момент он был куда моложе меня с большим запасом энергии, понимаете, о чем я говорю? В бою с Угасом он выглядел старым, но если бы он дрался с кем-то его возраста, тогда он смотрелся бы великолепно.
Пакьяо — легенда. Он лучший! Вероятно, он войдет в историю как величайший боец, которого нам удалось наблюдать. Для меня было честью смотреть его поединок с Угасом. Скорее всего, это конец эпохи. Желаю ему всего наилучшего», – сказал Де Ла Хойя.
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