Олег Тактаров потроллил «Арсенал» после его разгромного поражения в матче с «Ман Сити»

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров, в «сториз» своего «инстаграма» разместил пост по случаю поражения лондонского «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити» (0:5) и в целом неудачного старта «канониров» в английской Премьер-лиге.
«Дно? Нет! Есть ещё Чемпионшип», — подписан пост Тактарова.
Фото: https://www.instagram.com/olegtaktarov_official/
«Арсенал» замыкает турнирную таблицу АПЛ, не набрав ни одного очка. Разница мячей в проведённых ими матчах — 0:9. В следующем туре 11 сентября лондонский клуб дома сыграет с «Норвич Сити».
Тактаров является первым российским чемпионом UFC. Напомним, после ухода из спорта он по большей части занят работой в киноиндустрии. Вместе с тем, интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Не так давно он активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. Тактаров также известен высказываниями в адрес Хабиба Нурмагомедова.
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