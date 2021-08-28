Олег Тактаров потроллил «Арсенал» после его разгромного поражения в матче с «Ман Сити»

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров, в «сториз» своего «инстаграма» разместил пост по случаю поражения лондонского «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити» (0:5) и в целом неудачного старта «канониров» в английской Премьер-лиге.



«Дно? Нет! Есть ещё Чемпионшип», — подписан пост Тактарова.

Фото: https://www.instagram.com/olegtaktarov_official/

«Арсенал» замыкает турнирную таблицу АПЛ, не набрав ни одного очка. Разница мячей в проведённых ими матчах — 0:9. В следующем туре 11 сентября лондонский клуб дома сыграет с «Норвич Сити».



Тактаров является первым российским чемпионом UFC. Напомним, после ухода из спорта он по большей части занят работой в киноиндустрии. Вместе с тем, интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Не так давно он активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. Тактаров также известен высказываниями в адрес Хабиба Нурмагомедова.