Исраэль Адесанья: я был сумасшедшим, а вы все просто притворяетесь

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья разместил новый пост на своей странице в «Твиттере».



«Я был сумасшедшим, а вы все просто притворяетесь», — написал Адесанья.

Напомним, Адесанья выступил в главном поединке турнира UFC 263 в Глендейле (штат Аризона, США), где его соперником был Марвин Веттори. По итогам пяти раундов Исраэль одержал победу единогласным решением судей. Это была уже третья успешная защита Адесаньи в среднем весе. После схватки он заявил, что в следующем бою намерен встретиться с Робертом Уиттакером.

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