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Исраэль Адесанья: я был сумасшедшим, а вы все просто притворяетесь

Исраэль Адесанья: я был сумасшедшим, а вы все просто притворяетесь
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья разместил новый пост на своей странице в «Твиттере».

«Я был сумасшедшим, а вы все просто притворяетесь», — написал Адесанья.

Напомним, Адесанья выступил в главном поединке турнира UFC 263 в Глендейле (штат Аризона, США), где его соперником был Марвин Веттори. По итогам пяти раундов Исраэль одержал победу единогласным решением судей. Это была уже третья успешная защита Адесаньи в среднем весе. После схватки он заявил, что в следующем бою намерен встретиться с Робертом Уиттакером.

Ранее президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове и легендарном российском бойце смешанных единоборств Фёдоре Емельяненко.

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